В Азове, Шахтах и Ростове проверяют информацию о минировании торговых центров и зданий госучреждений

Ростовская область

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В Азове, Шахтах и Ростове специалисты служб экстренного реагирования проверяют сообщения о минировании зданий, которые 31 января были разосланы по электронной почте в несколько учреждений

Об этом сообщает управление информационной политики правительства Ростовской области.

«В настоящее время информация не находит своего подтверждения, специалисты спасательных подразделений, правоохранительных органов и кинологи продолжают проверки», — заявили в управлении.

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Издание Donnews пишет, что сотрудники спецслужб эвакуировали сотрудников областного правительства, министерства спорта, департамента автодорог Ростова, центра занятости населения, контрольно-счетной палаты города, а также торговые центры «Орбита» и «Золотой Вавилон».

Как сообщали Юга.ру, в Шахтах 30 января все школы эвакуировали из-за писем с угрозами о бомбе. Из-за продолжающих поступать сообщений о взрывных устройствах школы в Шахтах будут закрыты до 1 февраля. 

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