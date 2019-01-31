В Азове, Шахтах и Ростове проверяют информацию о минировании торговых центров и зданий госучреждений
В Азове, Шахтах и Ростове специалисты служб экстренного реагирования проверяют сообщения о минировании зданий, которые 31 января были разосланы по электронной почте в несколько учреждений
Об этом сообщает управление информационной политики правительства Ростовской области.
«В настоящее время информация не находит своего подтверждения, специалисты спасательных подразделений, правоохранительных органов и кинологи продолжают проверки», — заявили в управлении.
Читайте также:
Издание Donnews пишет, что сотрудники спецслужб эвакуировали сотрудников областного правительства, министерства спорта, департамента автодорог Ростова, центра занятости населения, контрольно-счетной палаты города, а также торговые центры «Орбита» и «Золотой Вавилон».
Как сообщали Юга.ру, в Шахтах 30 января все школы эвакуировали из-за писем с угрозами о бомбе. Из-за продолжающих поступать сообщений о взрывных устройствах школы в Шахтах будут закрыты до 1 февраля.
Биография задержанного в Совете Федерации сенатора от Карачаево-Черкесии
Главные события Сочи в феврале
В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, мат, клевета, любые нарушения законов РФ.