В Краснодаре эвакуировали все школы и больницы после сообщения о минировании

Краснодарский край

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В Краснодаре и Усть-Лабинске 30 января эвакуировали школы и больницы из-за ложных сообщений о минировании

На электронный адрес Единой дежурно-диспетчерской службы Краснодара утром поступило сообщение: «Все школы и больницы города заминированы».

Кроме того, звонки и письма по электронной почте о минировании поступили в школы, объекты здравоохранения и администрации муниципальных образований края, сообщила пресс-служба администрации Краснодарского края.

В Усть-Лабинске эвакуировали более 5 тыс. человек. Специалисты проверили все объекты и не нашли там взрывчатых устройств. Все учреждения работают в штатном режиме.

В Краснодаре продолжают проверки в 55 больницах, 92 школах и 242 административных учреждениях. Там работают правоохранительные органы и сотрудники МЧС.

Устанавливаются личности предполагаемых злоумышленников.

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