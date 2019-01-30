В Краснодаре эвакуировали все школы и больницы после сообщения о минировании
В Краснодаре и Усть-Лабинске 30 января эвакуировали школы и больницы из-за ложных сообщений о минировании
На электронный адрес Единой дежурно-диспетчерской службы Краснодара утром поступило сообщение: «Все школы и больницы города заминированы».
Кроме того, звонки и письма по электронной почте о минировании поступили в школы, объекты здравоохранения и администрации муниципальных образований края, сообщила пресс-служба администрации Краснодарского края.
В Усть-Лабинске эвакуировали более 5 тыс. человек. Специалисты проверили все объекты и не нашли там взрывчатых устройств. Все учреждения работают в штатном режиме.
В Краснодаре продолжают проверки в 55 больницах, 92 школах и 242 административных учреждениях. Там работают правоохранительные органы и сотрудники МЧС.
Устанавливаются личности предполагаемых злоумышленников.
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