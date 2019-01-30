В Шахтах из-за писем с угрозами о бомбе эвакуировали все школы
В 39 школах Шахт из-за писем с угрозами о минировании зданий отменили занятия
По данным пресс-службы городской администрации, 30 января в школы города по электронной почте начали поступать сообщения с угрозой о минировании зданий.
«Администрацией Шахт совместно с антитеррористической комиссией города было принято решение о временном прекращении образовательного процесса во всех средних общеобразовательных школах», — заявили в пресс-службе.
Учеников старших классов перевели на домашнее обучение. Родителей учеников начальных классов оповестили о необходимости забрать своих детей.
Всего в Шахтах 39 школ, в которых учатся 20 тыс. 787 человек. В учебных заведениях правоохранительные органы проводят проверки, работают кинологи. Все школы взяли под охрану подразделения МВД.
В пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области порталу Юга.ру информацию не прокомментировали, отметив, что она уточняется.
Как сообщали Юга.ру, в Краснодаре и районах Кубани 30 января эвакуировали школы, больницы и администрацитные здания из-за сообщений о минировании.
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