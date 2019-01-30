Школы в Шахтах будут закрыты до 1 февраля из-за писем с угрозами о бомбе

В Шахтах Ростовской области все школы не будут работать 31 января из-за продолжающих поступать сообщений о взрывных устройствах

«Решение принято с учетом того, что в настоящее время продолжают поступать сообщения об угрозе взрыва в зданиях школ города. И в целях обеспечения безопасности пребывание обучающихся в школах запрещается до момента выявления источника угроз», — заявили в пресс-службе городской администрации.

По данным на 16:00, в Шахтах обследовали 23 школы, взрывных устройств не обнаружили. Обследования других школ продолжаются.