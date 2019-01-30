В Адыгее проверяют информацию о минировании школ и учреждений органов власти
В Адыгее 30 января в ряд учреждений образования и органов власти на электронные почты поступили сообщения о минировании
В частности, в Майкопе были эвакуированы школы и здание мэрии. Ситуацию на контроль взял глава республики Мурат Кумпилов — председатель антитеррористической комиссии региона.
Специальные службы обследовали здания на предмет обнаружения взрывных устройств, сообщили в пресс-службе главы Адыгеи.
«В настоящее время признаков закладки взрывных устройств не обнаружено. По фактам сообщений о минировании зданий в регионе проводится проверка», — отметили в пресс-службе.
Как сообщали Юга.ру, также сообщения о минированиях поступили в соцучреждения Кубани, Ростовской области и других российских регионов.
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