В Армавире мужчина ударил женщину ножом в шею, пытаясь украсть сумку

В Армавире сотрудники задержали местного жителя, подозреваемого в разбойном нападении

В полицию обратились местные жители и рассказали, что на одной из улиц Армавира мужчина напал на женщину. Очевидцы пояснили, что женщина шла утром на работу, когда с ней поравнялся мужчина и попытался вырвать из рук сумку. Потерпевшая дала отпор, после чего мужчина достал нож и нанес ей несколько ударов в область шеи.

На крики о помощи собрались жители соседних домов, после чего нападавший скрылся. Очевидцы вызвали скорую помощь и полицию. Женщину в тяжелом состоянии доставили в больницу.

По подозрению в нападении полицейские задержали местного 45-летнего жителя, который находился под административным надзором. Несколько недель назад мужчина освободился изз колонии, где отбывал наказание за совершение аналогичных преступлений.

Против него возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 162 УК РФ (Разбой), ему грозит лишение свободы до десяти лет. Подозреваемого заключили под стражу, сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.