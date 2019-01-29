В Армавире мужчина ударил женщину ножом в шею, пытаясь украсть сумку

Краснодарский край

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В Армавире сотрудники задержали местного жителя, подозреваемого в разбойном нападении

В полицию обратились местные жители и рассказали, что на одной из улиц Армавира мужчина напал на женщину. Очевидцы пояснили, что женщина шла утром на работу, когда с ней поравнялся мужчина и попытался вырвать из рук сумку. Потерпевшая дала отпор, после чего мужчина достал нож и нанес ей несколько ударов в область шеи.

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На крики о помощи собрались жители соседних домов, после чего нападавший скрылся. Очевидцы вызвали скорую помощь и полицию. Женщину в тяжелом состоянии доставили в больницу.

По подозрению в нападении полицейские задержали местного 45-летнего жителя, который находился под административным надзором. Несколько недель назад мужчина освободился изз колонии, где отбывал наказание за совершение аналогичных преступлений. 

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Против него возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 162 УК РФ (Разбой), ему грозит лишение свободы до десяти лет. Подозреваемого заключили под стражу, сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю. 

Как писали Юга.ру, в декабре 2018 года в Краснодаре мужчина украл сумку с 600 тыс. рублей и выкинул ее, не заметив деньги.

Армавир Полиция Разбойное нападение
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