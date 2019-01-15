Вооруженный краснодарец украл из магазина весы, перепутав их с кассой

Краснодарский край

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Краснодарские полицейские задержали 26-летнего местного жителя, подозреваемого в разбойном нападении

В полицию поступило сообщение о разбойном нападении на продуктовый магазин в станице Елизаветинской. Прибывшие на место правоохранители установили, что неизвестный мужчина вошел в помещение, угрожая продавцам пистолетом, украл электронные весы и скрылся на автомобиле.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 162 УК РФ (Разбой с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия).

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Полицейские установили марку и номера автомобиля, на котором передвигался нападавший. Машину задержали на выезде из города, водителя доставили в отдел полиции. При осмотре автомобиля обнаружили и изъяли украденные весы и оружие.

Задержанным оказался ранее судимый за кражу 26-летний местный житель. Он признался в разбойном нападении и пояснил, что перепутал весы с кассой.

Расследование уголовного дела продолжается, сообщила 15 января пресс-служба ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

Как писали Юга.ру, в Динском районе в начале января задержали 21-летнего местного жителя, который украл 32 мобильных телефона из салона сотовой связи.

Краснодар Полиция Разбойное нападение
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