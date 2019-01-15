Вооруженный краснодарец украл из магазина весы, перепутав их с кассой

Краснодарские полицейские задержали 26-летнего местного жителя, подозреваемого в разбойном нападении

В полицию поступило сообщение о разбойном нападении на продуктовый магазин в станице Елизаветинской. Прибывшие на место правоохранители установили, что неизвестный мужчина вошел в помещение, угрожая продавцам пистолетом, украл электронные весы и скрылся на автомобиле.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 162 УК РФ (Разбой с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия).