На Кубани 21-летний парень украл 32 мобильных телефона из салона сотовой связи

В Динском районе задержали ранее судимого местного жителя, которого подозревают в разбойном нападении

Установлено, что 6 января в один из салонов сотовой связи Краснодара зашел мужчина в маске и капюшоне. Угрожая сотрудникам салона пистолетом, он украл деньги из кассы и 32 телефона, после чего скрылся.

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Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции опросили очевидцев и составили ориентировки на розыск предполагаемого преступника и похищенный товар. Подозреваемым стал ранее судимый 21-летний житель Динского района. Правоохранители установили, что после преступления парень сдал несколько телефонов в ломбард. Там его узнал работник магазина и нажал кнопку тревожной сигнализации. Сотрудники Росгвардии задержали молодого человека и передали его полицейским. При личном досмотре у задержанного нашли четыре украденных телефона, которые он планировал продать.

Установлено, что пневматический пистолет, которым парень угрожал сотрудникам салона связи, он купил накануне, а после нападения выбросил. Часть похищенных телефонов полицейские изъяли из продажи, еще несколько устройств нашли в хостеле в Адыгее, где жил подозреваемый.

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Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 162 УК РФ (Разбой с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия). Решается вопрос о мере пресечения задержанного, сообщила пресс-служба ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.