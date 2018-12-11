В Краснодаре мужчина украл сумку с 600 тыс. рублей, однако не заметил деньги и выкинул ее

Краснодарский край

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Мужчина не заметил 600 тыс. рублей в похищенной сумке и выбросил ее на улице в краснодарском садоводческом товариществе «Прогресс»

В полицию Прикубанского округа с заявлением о краже обратилась местная жительница. Прибыв на место, полицейский выяснил, что женщина вышла в магазин за продуктами и не заперла дверь. В ее отсутствие в дом забрался злоумышленник, который нашел на кухне сумку и похитил ее. Со слов потерпевшей, там находилось около 600 тыс. Рублей.

Полицейский изучил записи камер видеонаблюдения и установил причастность 44-летнего соседа женщины. Его задержали у него дома. Мужчина признался, что забрал кошелек с 2 тыс. рублей из сумки и выбросил ее на улице. На похищенные деньги он купил продукты.

Участковый нашел выброшенную сумку в одном из переулков и вернул владелице.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 158 УК РФ (Кража, совершенная с незаконным проникновением в жилище). Ему грозит до шести лет лишения свободы, сообщили 11 декабря в пресс-службе УВМД России по Краснодару.

Деньги Кражи Краснодар Полиция
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