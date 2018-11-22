В Краснодаре директор строительных фирм обманул дольщиков на 1 млрд рублей

В Краснодаре завершили расследование уголовного дела о хищении свыше 1 млрд рублей у дольщиков

По версии следствия, 49-летний директор двух строительных фирм получил разрешение на строительство двух многоэтажных домов. В период с 2013 по 2016 год он привлекал к долевому участию жителей разных регионов России. При этом мужчина не собирался предоставлять людям квартиры. Таким образом, он обманул более 460 человек, похитив у них свыше 1 млрд рублей.

С 2015 по 2017 год мужчина также был директором другой фирмы. Аналогичным способом он похитил более 200 млн рублей у 69 участников долевого строительства. При этом жилые комплексы в Краснодаре так и не достроили.

Мужчину задержали и заключили под стражу. Его обвиняют по ч. 4 ст. 159 УК РФ (Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение), сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.