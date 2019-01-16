В Краснодаре руководство стройфирмы будут судить за хищение у дольщиков почти полмиллиарда рублей

Прокуратура направила в суд уголовное дело двух руководителей и бухгалтера ООО «Западный город» и одноименного ЖСК, обвиняемых в мошенничестве с деньгами дольщиков

Речь идет о двух домах жилого комплекса «Западный город» по ул. Крылатской, 2 и 17/1 в районе Западного обхода. По версии следствия, с 2012 по 2017 год фигуранты дела привлекали деньги граждан для строительства многоквартирных домов по договорам о порядке внесения паевых взносов и договорам долевого участия. Дома застройщик обещал сдать в 2014 году.

«Данные лица предварительно не намеревались исполнять обязательства по ним. До настоящего времени дома не достроены, обязательства перед гражданами не исполнены. От действий руководителей компании пострадало более 300 граждан, которым причинен ущерб на общую сумму 460 млн рублей», — сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры РФ.

Уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (Мошенничество в особо крупном размере) с утвержденным обвинительным заключением направлено в Прикубанский районный суд.