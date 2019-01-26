Опыт Кубани по борьбе с самостроями применят в других регионах
В Краснодарском крае за последние 12 лет количество самостроев сократилось более чем в четыре раза
Об этом сообщил заместитель полпреда президента в ЮФО Владимир Гурба на совещании в администрации Кубани.
По данным властей региона, в 2006 году в краевом реестре числилось 7416 незаконно возведенных строений, сейчас этот показатель составляет около 1770 объектов.
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Вице-губернатор Андрей Алексеенко отметил, что в конце 2018 года губернатор подписал распоряжение, которым определяются действия муниципалитетов в отношении незаконно возведенных капитальных объектов. В постановлении прописан ряд процедур, которые необходимо соблюдать на местах с момента выявления самостроя и до его сноса. Кроме того, рекомендовано информировать жителей через СМИ о том, какие дома признаны самостроями, чтобы исключить в них продажу квартир и коммерческих помещений
В пример он привел Сочи, где ликвидированы 23 самостроя, 20 из них — за счет средств застройщиков. На исполнении находится еще 171 производство о сносе многоэтажных домов.
«Точка невозврата пройдена. Теперь необходимо совместными действиями в соответствии с рекомендациями распоряжения губернатора продолжить эту планомерную работу», — заявил Алексеенко.
За прошедший год в крае удалось восстановить права 40 тыс. дольщиков, было введено в эксплуатацию 117 долгостроев.
На заседании коллегии прокуратуры Кубани глава региона Вениамин Кондратьев сообщил, что законодательную практику края высоко оценили в правительстве и рекомендовали для распространения в других субъектах страны.
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