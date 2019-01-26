Опыт Кубани по борьбе с самостроями применят в других регионах

В Краснодарском крае за последние 12 лет количество самостроев сократилось более чем в четыре раза

По данным властей региона, в 2006 году в краевом реестре числилось 7416 незаконно возведенных строений, сейчас этот показатель составляет около 1770 объектов.

Об этом сообщил заместитель полпреда президента в ЮФО Владимир Гурба на совещании в администрации Кубани.

Вице-губернатор Андрей Алексеенко отметил, что в конце 2018 года губернатор подписал распоряжение, которым определяются действия муниципалитетов в отношении незаконно возведенных капитальных объектов. В постановлении прописан ряд процедур, которые необходимо соблюдать на местах с момента выявления самостроя и до его сноса. Кроме того, рекомендовано информировать жителей через СМИ о том, какие дома признаны самостроями, чтобы исключить в них продажу квартир и коммерческих помещений

В пример он привел Сочи, где ликвидированы 23 самостроя, 20 из них — за счет средств застройщиков. На исполнении находится еще 171 производство о сносе многоэтажных домов.

«Точка невозврата пройдена. Теперь необходимо совместными действиями в соответствии с рекомендациями распоряжения губернатора продолжить эту планомерную работу», — заявил Алексеенко.