На Кубани разработали законопроект о мерах компенсации для инвесторов-застройщиков

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев внес в ЗСК законопроект, который предусматривает компенсации для инвесторов — застройщиков проблемных домов

Проектом предусмотрен ряд компенсационных мер для застройщиков, которые будут готовы завершить долгострои. Например, предприниматели смогут в дальнейшем рассчитывать на получение в аренду земельных участков без торгов для реализации крупных инвестиционных проектов, а также строительства объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения.

«Обманутые дольщики сейчас острый социальный вопрос и для края, и в целом для страны. Его решение находится на личном контроле президента России. Особый упор при разработке краевого законопроекта был сделан на его качестве. Он должен учитывать все особенности и позволить решить проблему дольщиков в сжатые сроки. До конца 2020 года вопрос по проблемным объектам на Кубани должен быть полностью закрыт», — сказал Кондратьев.

Вице-губернатор Андрей Алексеенко добавил, что в разработке законопроекта принимали участие представители власти, общественники. Также учитывали опыт других регионов. Документ 28 марта рассмотрят депутаты ЗСК в первом чтении. Предполагается, что окончательно его примут до конца апреля, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Как сообщали Юга.ру, власти Кубани рассчитывают достроить все проблемные дома к концу 2020 года.