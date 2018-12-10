В Сочи открыли перинатальный центр. На два года позже срока

В Сочи 10 декабря состоялось торжественное открытие перинатального центра, который был заложен на курорте в 2014 году

Общая площадь центра составила 2,5 га. В его структуру войдут женская консультация на 150 посещений в смену, отделение вспомогательных репродуктивных технологий, отделение патологии беременности, родовое отделение с операционными, акушерское отделение с совместным пребыванием матери и ребенка, отделение реанимации и интенсивной терапии для новорожденных с экспресс-лабораторией, отделение патологии новорожденных и недоношенных детей, гинекологическое отделение с операционными.

В пресс-службе мэрии Сочи порталу Юга.ру рассказали, что центр стал одним из долгожданных объектов здравоохранения на курорте. В 2018 году в городе также открыли новую поликлинику для жителей микрорайона Светлана, два офиса врача общей практики в селах Измайловка и Краево-Армянское. В конце года завершится капремонт инфекционного отделения городской больницы № 1, заключил представитель пресс-службы мэрии.

«Современный перинатальный центр начали строить в 2014 году. Сдача объекта переносилась из-за смены подрядных организаций, нарушавших сроки и другие условия контракта. Сейчас строительство завершено. Общая сумма финансирования составила 3,7 млрд рублей», — отметили в пресс-службе администрации Краснодарского края.