В Ессентуках 16-летняя девушка умерла перед операцией в больнице

В станице Ессентукской Ставропольского края возбудили уголовное дело в связи со смертью 16-летней местной жительницы в больнице

По данным следствия, 9 января девушка поступила в хирургическое отделение Предгорной центральной районной больницы, где ей поставили диагноз острый неуточненный аппендицит. Анестизиолог-реаниматолог отделения сделал пациентке наркоз и ввел специальную трубку в трахею для дальнейшей операции. После этого у девушки остановилось сердце и она умерла.