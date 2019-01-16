В Ессентуках 16-летняя девушка умерла перед операцией в больнице

Ставропольский край

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В станице Ессентукской Ставропольского края возбудили уголовное дело в связи со смертью 16-летней местной жительницы в больнице

По данным следствия, 9 января девушка поступила в хирургическое отделение Предгорной центральной районной больницы, где ей поставили диагноз острый неуточненный аппендицит.

Анестизиолог-реаниматолог отделения сделал пациентке наркоз и ввел специальную трубку в трахею для дальнейшей операции. После этого у девушки остановилось сердце и она умерла.

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Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 109 УК РФ (Причинение смерти по неосторожности). Назначена судебно-медицинская экспертиза. Расследование продолжается, сообщила 16 января пресс-служба СУ СК России по Ставропольскому краю.

Как писали Юга.ру, в Ставрополе в январе молодая учительница умерла, не дождавшись скорой помощи. В связи с этим следователи начали проверку.

Медицина Следственный комитет смерть
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В Ессентуках 16-летняя девушка умерла перед операцией в больнице

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