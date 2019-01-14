В Ставрополе молодая учительница умерла, не дождавшись скорой помощи. СК начал проверку
В Ставрополе следственный комитет начал проверку после смерти 26-летней местной жительницы, которая не дождалась скорой медицинской помощи
Ранее эту информацию опубликовал NewsTracker со ссылкой на собственный источник в министерстве здравоохранения по краю. Издание сообщало, что из-за несвоевременного прибытия скорой помощи умерла молодая учительница.
6 января девушка пожаловалась на недомогание из-за простуды, и родственники вызвали скорую. Медиков ждали около двух-трех часов. Когда они приехали, девушка скончалась.
В связи с этим следователи начали проверку. Устанавливаются все обстоятельства случившегося, сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Ставропольскому краю.
Как писали Юга.ру, в ноябре 2018 года в Чечне женщина умерла через несколько дней после родов. СК и прокуратура проводят проверку.
И другие события Краснодара с 14 по 20 января
В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, мат, клевета, любые нарушения законов РФ.