В Ставрополе молодая учительница умерла, не дождавшись скорой помощи. СК начал проверку

В Ставрополе следственный комитет начал проверку после смерти 26-летней местной жительницы, которая не дождалась скорой медицинской помощи

Ранее эту информацию опубликовал NewsTracker со ссылкой на собственный источник в министерстве здравоохранения по краю. Издание сообщало, что из-за несвоевременного прибытия скорой помощи умерла молодая учительница.

6 января девушка пожаловалась на недомогание из-за простуды, и родственники вызвали скорую. Медиков ждали около двух-трех часов. Когда они приехали, девушка скончалась.

В связи с этим следователи начали проверку. Устанавливаются все обстоятельства случившегося, сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Ставропольскому краю.