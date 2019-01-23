В Дагестане будут судить 19-летнего парня, который отправил 150 тыс. рублей боевикам в Сирию

Следственные органы завершили расследование уголовного дела в отношении жителя села Агачаул Карабудахкентского района, обвиняемого в организации финансирования терроризма

Следствие установило, что в июне 2016 года 19-летний парень познакомился и стал переписываться в соцсетях с неустановленным лицом. В ходе общения он стал придерживаться радикальных исламистских взглядов.

В октябре местный житель организовал финансирование террористической организации. Он собрал около 150 тыс. рублей и по указанию мужчины по имени Мухаммад в 2017 году перевел их на карту двух жителей Сирии. При этом мужчина осознавал, что деньги предназначены для террористических группировок, созданных на территории Сирии.