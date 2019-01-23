В Дагестане будут судить 19-летнего парня, который отправил 150 тыс. рублей боевикам в Сирию
Следственные органы завершили расследование уголовного дела в отношении жителя села Агачаул Карабудахкентского района, обвиняемого в организации финансирования терроризма
Следствие установило, что в июне 2016 года 19-летний парень познакомился и стал переписываться в соцсетях с неустановленным лицом. В ходе общения он стал придерживаться радикальных исламистских взглядов.
В октябре местный житель организовал финансирование террористической организации. Он собрал около 150 тыс. рублей и по указанию мужчины по имени Мухаммад в 2017 году перевел их на карту двух жителей Сирии. При этом мужчина осознавал, что деньги предназначены для террористических группировок, созданных на территории Сирии.
Преступление было выявлено и раскрыто в результате совместной работы следователей с подразделениями Центра «Э» ГУ МВД России по СКФО и УФСБ России по Республике Дагестан.
В отношении парня возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 205.1 УК РФ (Организация финансирования терроризма). 23 января пресс-служба СК РФ сообщила, что расследование завершено и передано в суд.
Расследование уголовного дела в отношении двоих соучастников преступления, объявленных в федеральный и международный розыск, продолжается.
Как писали Юга.ру, в декабре ФСБ России сообщила, что пресекла деятельность преступной группы в Дагестане, Ингушетии и Чечне, которая под видом благотворительности собирала деньги для террористов.
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