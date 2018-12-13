ФСБ России сообщила, что пресекла деятельность группировки, которая финансировала боевиков запрещенных террористических организаций под видом благотворительности

В ведомстве рассказали, что 11 декабря на территории Чечни, Ингушетии, Дагестана и Москвы провели обыски у подозреваемых в финансировании терроризма. У них нашли большое количество банковских карт, экстремистскую литературу, инструкции для приобретения экипировки и телефонные сим-карты.

В ФСБ сообщили о задержании семи человек. По версии спецслужбы, с 2016 года эти люди перевели боевикам более 38 млн рублей. Деятельность предполагаемых преступников пресекли совместно с ФСБ России, Следственным комитетом и Федеральной службой войск Нацгвардии.

В Центре общественных связей ФСБ рассказали «Интерфаксу» , что организацию для финансирования террористов под видом благотворительности создал приверженец радикального ислама. Участники группы размещали реквизиты банковских карт в соцсетях и мессенджерах, где пользователи «подвергались целенаправленной идеологической обработке».

«Под предлогами строительства мечетей и помощи малоимущим мусульманам так называемые благотворительные фонды "Мухаджирун" и "Сальсабиль" получали, обналичивали и передавали террористическим организациям собранные денежные средства», — сообщили в службе.

Деньги переводили на счет двух россиянок, входящих в состав боевых подразделений ИГ. Они находятся в розыске за финансирование терроризма и участие в деятельности террористических структур.

Официальный представитель СКР Светлана Петренко сообщила, что по делу о содействиии терроризму столичный главк допросил более 20 свидителей. Следователи получены данные о деньгих на банковских счетах фигурантов. Правоохранители исследуют контакты задержанных с террористами, анализируют переписки, сведения о телефонных переговорах и о движении денег по расчетным счетам.

В ближайшее время решится вопрос о мере пресечения для задержанных.