В Чечне застрелили двоих парней, причастных к боевикам и пытавшихся забрать чужую машину

В Урус-Мартановском районе Чечни 11 ноября полицейские убили парней 17 и 24 лет, которые состояли в незаконном вооруженном формировании

Полицейские получили информацию, что в 5:00 молодые люди ушли из дома. По предварительной информации, парни были причастны к боевикам.

Правоохранители начали розыск, во время которого выяснилось, что молодые люди попытались забрать чужую машину ВАЗ-2110. Их задержали на окраине села Мартан-Чу.

Злоумышленники открыли огонь по служебной машине полицейских. Вследствие этого правоохранители выстрелили в ответ. В результате один из парней скончался на месте, другой — по дороге в больницу. Среди полицейских никто не пострадал, сообщили в пресс-службе МВД по Чеченской Руспублике.

По данным полиции, один из убитых молодых людей ранее был приговорен к двум с половиной годам лишения свободы условно по ч. 1 ст. 222 УК РФ (Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение огнестрельного оружия, его основных частей, боеприпасов) и ч. 1 ст. 223 УК РФ (Незаконные изготовление, переделка или ремонт огнестрельного оружия, его основных частей).