Вице-мэру Махачкалы дали условный срок за подстрекательство к превышению полномочий

Советский районный суд Махачкалы вынес приговор вице-мэру города Курбану Курбанову, которого обвинили в подстрекательстве к превышению должностных полномочий

Представитель пресс-службы суда сообщил, что Курбанова приговорили к трем годам условно с годом испытательного срока. Дело чиновника рассматривали в особом порядке. Во время допроса Курбанов полностью признал вину и подтвердил обстоятельства, в которых совершил преступление.

Уголовное дело против Курбанова возбудили 26 июля 2018 года. Следователи установили, что он причастен к одному из преступлений бывшего мэра Махачкалы Мусы Мусаева. Курбанов в интересах своего отца Саида-Ахмеда Курбанова (генерального директора ОАО «Акционерный строительно-промышленный комплекс» (АСПК)) склонил Мусаева к подписанию постановления о предоставлении предприятию участка земли по заниженной стоимости. Уголовное дело Курбанова и Мусаева объединили в одно производство, сообщает ТАСС.