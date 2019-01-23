Вице-мэру Махачкалы дали условный срок за подстрекательство к превышению полномочий
Советский районный суд Махачкалы вынес приговор вице-мэру города Курбану Курбанову, которого обвинили в подстрекательстве к превышению должностных полномочий
Представитель пресс-службы суда сообщил, что Курбанова приговорили к трем годам условно с годом испытательного срока. Дело чиновника рассматривали в особом порядке. Во время допроса Курбанов полностью признал вину и подтвердил обстоятельства, в которых совершил преступление.
Уголовное дело против Курбанова возбудили 26 июля 2018 года. Следователи установили, что он причастен к одному из преступлений бывшего мэра Махачкалы Мусы Мусаева. Курбанов в интересах своего отца Саида-Ахмеда Курбанова (генерального директора ОАО «Акционерный строительно-промышленный комплекс» (АСПК)) склонил Мусаева к подписанию постановления о предоставлении предприятию участка земли по заниженной стоимости. Уголовное дело Курбанова и Мусаева объединили в одно производство, сообщает ТАСС.
Как сообщали Юга.ру, дело в отношении Мусаева по п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ (Превышение должностных полномочий) возбудили 19 января 2018 года. Его арестовали в тот же день. В середине октября чиновника приговорили к четырем годам колонии общего режима.
В начале декабря новым мэром Махакалы назначили руководителя Басманной управы Москвы Салмана Дадаева.
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