В Краснодаре сделают ямочный ремонт на 60 участках дорог

Краснодарский край

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В Краснодаре до 27 января планируют сделать ямочный ремонт на 60 участках дорог

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Специалисты ремонтируют дороги на улицах Российской, Солнечной, Московской, 40-летия Победы, Петра Метальникова, Черкасской, Ставропольской, а также в Фестивальном и Юбилейном микрорайонах.

В работах задействованы шесть бригад четырех подрядных организаций, рассказал директор департамента транспорта и дорожного хозяйства города Владимир Архипов.

При хорошей погоде до конца недели должны отремонтировать 60 участков, 20 из них уже отработаны, сообщила 21 января пресс-служба администрации Краснодара.

Планируется, что основной ямочный ремонт дорог Краснодара начнут весной, когда наступит стабильная теплая погода.

© Фото пресс-службы администрации Краснодара
© Фото пресс-службы администрации Краснодара
© Фото пресс-службы администрации Краснодара
© Фото пресс-службы администрации Краснодара

Как писали Юга.ру, из бюджета Краснодарского края направили на ремонт и строительство дорог более 1,1 млрд рублей.

Дороги Краснодар Ремонт дорог

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