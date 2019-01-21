Архитекторы из Москвы занялись разработкой концепции стадиона в Ингушетии

Министерство строительства Ингушетии составило план мероприятий по строительству первого в республике футбольного стадиона с легкоатлетическим ядром, который собираются возвести в Магасе

Представитель мэрии Магаса сообщил, что республика получила в собственность земельный участок в 15,6 га, также сейчас проводят работу по изъятию двух участков по 3 га. После проведения всех юридических процедур территория, предназначенная для стадиона, составит 21 га.

Как писали Юга.ру, глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров 9 июля 2018 года попросил президента России Владимира Путина поддержать проект строительства стадиона в республике, так как Ингушетия — это единственный регион в России, где нет стадиона. Путин поручил вице-премьеру Виталию Мутко проработать этот вопрос.

Позже стало известно, что стадион возведут в Магасе. На его строительство выделят из федерального бюджета около 5 млрд рублей. Арена будет рассчитана на 15 тыс. мест.

В Ингушетии существует один профессиональный футбольный клуб — «Ангушт». Он базируется в Назрани на Центральном стадионе имени Рашида Аушева, вместимостью 3,5 тыс. зрителей.

Команда выступает в зоне «Юг» первенства Профессиональной футбольной лиги. В первой половине сезона-2018/19 средняя посещаемость домашних игр «Ангушта» составила 283 человека, выездные матчи в среднем собирали 775 болельщиков. На зимний перерыв «орлы» ушли, остановившись на 13-м месте и набрав на 2 очка больше аутсайдеров турнирной таблицы — ставропольского «Динамо» и Академии имени Понедельника.

10 января главный тренер «Ангушта» Арслан Халимбеков ушел в отставку из-за того, что в клубе образовались долги по зарплате перед футболистами и персоналом.

«Складывается впечатление что футбол никому не нужен, а в частности ФК "Ангушт", который в свое время представлял себя в Южной зоне России командой со своим почерком, со своим характером и большими амбициями, но сегодня влечет жалкое существование», — аргументировал Халимбеков.