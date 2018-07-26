Ингушетии выделят 5 млрд рублей на строительство футбольного стадиона

На строительство стадиона в Ингушетии, который возведут в Магасе в 2019 году, выделят из федерального бюджета около 5 млрд рублей

Арена будет рассчитана на 15 тыс. мест. При стадионе будет работать многопрофильный спорткомплекс, рассказал глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров.

«Сумма известна, это примерно 4,5-5 млрд рублей. Правительство региона сейчас занимается поиском примерного варианта, с учетом опыта регионов страны и мирового опыта, где есть такие стадионы. Наша задача — не просто поставить хороший крытый стадион в Магасе, это будет многофункциональный спортивный комплекс вместе со стадионом», — отметил глава республики.

По мнению Евкурова, в комплексе должен быть легкоатлетический манеж, а также чтобы там могли проводить тренировки восемь-девять спортивных федераций республики. Глава Ингушетии акцентировал, что у комплекса должна быть инвестиционная программа, которая позволит ему зарабатывать деньги», передает ТАСС.

Как сообщали Юга.ру, в начале июля Юнус-Бек Евкуров попросил президента России Владимира Путина подарить ко Дню Республики футбольный стадион, так как Ингушетия оказалась единственным субъектом РФ, где нет своей арены. После этого Путин поручил вице-премьеру Виталию Мутко проработать вопрос о строительстве стадиона в Ингушетии.