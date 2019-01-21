ФСБ сообщила о задержании жителей Кубани, Адыгеи и Дагестана, которые отправляли деньги боевикам в Сирию

Адыгея, Дагестан, Краснодарский край

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Сотрудники ФСБ России сообщили о пресечении на территории Краснодарского края, Дагестана и Адыгеи деятельности законспирированной группы, которая собирала и отправляла деньги в ИГИЛ

По данным следствия, трое мужчин под видом благотворительности организовали сбор и передачу денег для обеспечения ресурсами своих связей в Сирии. Силовики установили, что на финансирование террористической деятельности было отправлено более 10 млн рублей.

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На основании данных, полученных ФСБ России, было возбуждено три уголовных дела по ст. 205.1 УК РФ (Содействие террористической деятельности).

В рамках расследования задержали и по решению суда арестовали трех подозреваемых. При обыске в их домах изъяли средства коммуникации, платежные инструменты, чеки и другие материалы, указывающие на организацию преступной деятельности.

Во время допросов подозреваемые дали признательные показания, сообщила 21 января пресс-служба ФСБ России.

Как писали Юга.ру, в декабре ФСБ России сообщила, что пресекла деятельность группировки, которая финансировала боевиков запрещенных террористических организаций под видом благотворительности.

Благотворительность Краснодар Сирия Терроризм ФСБ
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