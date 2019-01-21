ФСБ сообщила о задержании жителей Кубани, Адыгеи и Дагестана, которые отправляли деньги боевикам в Сирию

Сотрудники ФСБ России сообщили о пресечении на территории Краснодарского края, Дагестана и Адыгеи деятельности законспирированной группы, которая собирала и отправляла деньги в ИГИЛ

По данным следствия, трое мужчин под видом благотворительности организовали сбор и передачу денег для обеспечения ресурсами своих связей в Сирии. Силовики установили, что на финансирование террористической деятельности было отправлено более 10 млн рублей.

На основании данных, полученных ФСБ России, было возбуждено три уголовных дела по ст. 205.1 УК РФ (Содействие террористической деятельности).

В рамках расследования задержали и по решению суда арестовали трех подозреваемых. При обыске в их домах изъяли средства коммуникации, платежные инструменты, чеки и другие материалы, указывающие на организацию преступной деятельности. Во время допросов подозреваемые дали признательные показания, сообщила 21 января пресс-служба ФСБ России.