В Сочи 18-летний парень получил три года колонии за попытку примкнуть к ИГИЛ

Суд признал 18-летнего молодого человека виновным в приготовлении к участию в деятельности террористической организации

Как писали Юга.ру, с марта по декабрь 2017 года парень готовился к тому, чтобы уехать в Сирию и примкнуть к террористической организации «Исламское государство». Он подписался в соцсетях на новостные каналы, где собирал информацию о маршруте в Сирию, прогнозе погоды и возможных препятствиях.

Молодой человек купил еду в дорогу, лекарства, одежду и холодное оружие. 27 декабря он приехал из Москвы в село Веселое Адлерского района и планировал оттуда уехать в Абхазию, но его задержали полицейские.

На основе материалов, собранных сотрудниками УФСБ по Краснодарскому краю, в отношении парня возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 30, ч. 2 ст. 205.5 УК РФ (Приготовление к участию в деятельности террористической организации).