В море возле Туапсе нашли тело мужчины в шлюпке, принадлежавшей затонувшему у берегов Турции судну
Следственный комитет начал проверку после того, как 19 января в Черном море нашли шлюпку с телом человека
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Лодку обнаружили члены экипажа судна NURS в 15:40 в нейтральных водах Черного моря, примерно в 70-100 милях от Туапсе. В шлюпке было тело мужчины.
Предполагается, что лодка принадлежала теплоходу Volgo-Balt. Ее отбуксировали в порт Новороссийска для дальнейшей транспортировки.
Тела погибшего и судно уже осмотрели. Следователи устанавливают личность мужчины, назначена судебно-медицинская экспертиза. По результатам проверки примут процессуальное решение, сообщила пресс-служба Южного следственного управления на транспорте СК РФ.
Как писали Юга.ру, у берегов Турции в Черном море 7 января потерпело крушение грузовое судно, которое шло из порта Азов. Погибли шесть человек.
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