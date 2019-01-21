В море возле Туапсе нашли тело мужчины в шлюпке, принадлежавшей затонувшему у берегов Турции судну

Краснодарский край

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Следственный комитет начал проверку после того, как 19 января в Черном море нашли шлюпку с телом человека

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Лодку обнаружили члены экипажа судна NURS в 15:40 в нейтральных водах Черного моря, примерно в 70-100 милях от Туапсе. В шлюпке было тело мужчины.

Предполагается, что лодка принадлежала теплоходу Volgo-Balt. Ее отбуксировали в порт Новороссийска для дальнейшей транспортировки.

Тела погибшего и судно уже осмотрели. Следователи устанавливают личность мужчины, назначена судебно-медицинская экспертиза. По результатам проверки примут процессуальное решение, сообщила пресс-служба Южного следственного управления на транспорте СК РФ.

Как писали Юга.ру, у берегов Турции в Черном море 7 января потерпело крушение грузовое судно, которое шло из порта Азов. Погибли шесть человек.

смерть Судоходство Черное море
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