У берегов Турции затонуло судно, вышедшее из порта Азов. Погибли шесть человек

Ростовская область, В мире

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В Черном море у берегов Турции 7 января потерпело крушение грузовое судно, которое шло из порта Азов

Корабль был гружен углем и направлялся в порт турецкого Самсуна. Судно шло под панамским флагом из ростовского порта Азов.

Экипаж состоял из 13 человек. Из них 11 человек — граждане Украины, еще 2 человека — азербайджанцы. Граждан РФ на борту судна не было. По предварительным данным, погибли шесть членов экипажа, сообщил «Интерфакс».

Судоходство Черное море
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