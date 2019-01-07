У берегов Турции затонуло судно, вышедшее из порта Азов. Погибли шесть человек
Ростовская область, В мире Оксана Васильченко
В Черном море у берегов Турции 7 января потерпело крушение грузовое судно, которое шло из порта Азов
Корабль был гружен углем и направлялся в порт турецкого Самсуна. Судно шло под панамским флагом из ростовского порта Азов.
Экипаж состоял из 13 человек. Из них 11 человек — граждане Украины, еще 2 человека — азербайджанцы. Граждан РФ на борту судна не было. По предварительным данным, погибли шесть членов экипажа, сообщил «Интерфакс».
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