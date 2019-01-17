В порту Темрюка затонул буксир «Прибой»

Краснодарский край

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В Краснодарском крае следственные органы проводят проверку по факту затопления буксира «Прибой»

По предварительным данным, инцидент произошел 17 января в 9:00 в порту Темрюка. В отсек буксира «Прибой», который тянул баржу для погрузки угля, начала поступать вода. В результате буксир затопило. Всех членов экипажа эвакуировали, никто не пострадал. 

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Следственные органы проводят осмотр местра происшествия и устанавливают сумму причиненного ущерба. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, сообщили в пресс-службе Южного СУТ СК России.

Как писали Юга.ру, в декабре 2018 года в Керченском торговом порту во время шторма затонул буксир.

В начале января в Черном море у берегов Турции затонуло судно, вышедшее из порта Азов. В результате погибли шесть человек.

Порты Следственный комитет Темрюкский район
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