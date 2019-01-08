Спасатели нашли тела троих украинцев после кораблекрушения в Черном море

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Тела еще двух человек, погибших в результате крушения грузового судна, нашли 8 января турецкие спасатели

Посол Украины в Турции Андрей Сибига рассказал в своем твиттере о том, что турецкие спасатели нашли тела троих погибших в результате крушения грузового судна Volgo-Balt 214. В ближайшие часы будет проводиться процедура их опознания. Сибига отметил, что поисковые работы проводились в «чрезвычайно сложных» погодных условиях.

Как сообщали Юга.ру, судно под панамским флагом затонуло в Черном море 7 января, не дойдя 80 км до турецкого побережья. Volgo-Balt 214 перевозил уголь из Азова в Самсун. Жертвами крушения стали шесть человек, четверо из которых — граждане Украины; всего же экипаж состоял из 13 членов, в т.ч. 11 граждан Украины и двух жителей Азербайджана.

Судоходство Турция Украина Черное море
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