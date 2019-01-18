В Краснодаре в крещенскую ночь мороз будет до -1 °С, по краю — до -10 °С
Согласно прогнозам синоптиков, ночь на 19 января на большей территории Краснодарского края будет незначительно морозной
По данным Краснодарского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в Краснодаре предстоящей ночью температура воздуха будет -1...+1 °С. По краю — -3...+2 °С, местами по юго-восточным предгорьям до -5...-10 °С.На Черноморском побережье ночью 0...+5 °С. Ветер южный и юго-западный 5-10 м/с.
В Краснодаре осадков в ближайшие сутки не будет; по краю слабые осадки ожидаются местами к вечеру 19 января, а на побережье местами днем. Ночью и утром по краю туман, слабые гололедно-изморозевые явления.
Днем в краевой столице ожидается до +10 °С тепла, в крае — до +9 °С, местами на юге до 12 °С, а на побережье 5-10 С°.
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Всего в регионе организовано свыше 130 мест для омовения, сообщили в пресс-службе краевой администрации. Дно водоемов проверили водолазы, на берегу установили кабинки для переодевания, развернули палатки с едой и горячими напитками. Все водоемы будут патрулировать казаки, на местах будут дежурить сотрудники МЧС.
Как сообщали Юга.ру, в Краснодаре для Крещенских купаний оборудовали семь мест, в Сочи организуют массовые купания в море.
В Екатеринодраской и Кубанской епархии предоставили список мест для купания прошлого года, отметив, что в этом году особых изменений нет.
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