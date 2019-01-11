В Сочи на Крещение устроят массовое купание в море

Краснодарский край

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В день Крещения Господня, 19 января, в Сочи для жителей курорта и туристов организуют массовые купания в море

«После службы в церкви пройдет крестный ход от дома творчества и досуга "Луч" до пляжа санатория "Кристалл". На пляже все желающие смогут окунуться в зимнее море по традиции крещенских купаний», — рассказали порталу Юга.ру в администрации Хостинского района.

Смотрите фоторепортаж:

Кроме того, крещенские купания пройдут на реках города-курорта. По информации Сочинского благочиния, в обряде примут участие сотни жителей и туристов.

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