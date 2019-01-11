В Сочи на Крещение устроят массовое купание в море
В день Крещения Господня, 19 января, в Сочи для жителей курорта и туристов организуют массовые купания в море
«После службы в церкви пройдет крестный ход от дома творчества и досуга "Луч" до пляжа санатория "Кристалл". На пляже все желающие смогут окунуться в зимнее море по традиции крещенских купаний», — рассказали порталу Юга.ру в администрации Хостинского района.
Смотрите фоторепортаж:
Кроме того, крещенские купания пройдут на реках города-курорта. По информации Сочинского благочиния, в обряде примут участие сотни жителей и туристов.
Как в соцсетях проходит флешмоб после заявления об уходе со сцены певицы Адель
И другие события Краснодара с 11 по 13 января
В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, мат, клевета, любые нарушения законов РФ.