В Сочи на Крещение устроят массовое купание в море

В день Крещения Господня, 19 января, в Сочи для жителей курорта и туристов организуют массовые купания в море

«После службы в церкви пройдет крестный ход от дома творчества и досуга "Луч" до пляжа санатория "Кристалл". На пляже все желающие смогут окунуться в зимнее море по традиции крещенских купаний», — рассказали порталу Юга.ру в администрации Хостинского района.

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