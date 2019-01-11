Для крещенских купаний в Краснодаре выбрали семь мест

В Краснодаре определили семь мест для проведения традиционных крещенских омовений

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Крещение Господне, или Святое Богоявление отмечают в ночь на 19 января. Праздник посвящен крещению Иисуса Христа Иоанном Крестителем в реке Иордан.

В Западном округе Краснодара обряды омовения пройдут на берегу Кубани напротив храма Рождества Христова на Рождественской Набережной, а также в муниципальном бассейне в прибрежной зоне возле дворца спорта «Олимп».

В Карасунском округе принять участие в обряде можно будет в трех точках: на берегу озера Старая Кубань в районе зоны отдыха «Старая Кубань» на улице Курортный поселок в микрорайоне Гидростроителей, на берегу Краснодарского водохранилища в районе улицы Украинской в станице Старокорсунской, а также в купели Свято-Георгиевского храма на хуторе Ленина, на улице Пластуновской, 25/1.

Жители Прикубанского округа смогут совершить крещенские омовения в купели Свято-Покровского храма станицы Елизаветинской на улице Винника, 40.

В Центральном округе церемония омовения пройдет на берегу озера Старая Кубань возле храма благоверного князя Дмитрия Донского на улице Старокубанской, 40/1а.

В пресс-службе администрации Краснодарского края сообщили, что 16 и 17 января специалисты экстренных служб проверят отведенные для крещенских омовений места с помощью водолазного снаряжения.

Также во всех точках 18 и 19 января постоянно будут находиться более 65 спасателей, 11 аварийно-спасательных автомобилей, 7 единиц плавсредств. Установят палатки для переодевания и организуют пункты обогрева. Охрану порядка обеспечат сотрудники полиции совместно с казаками Екатеринодарского районного казачьего общества.