Роспотребнадзор рекомендовал не пить святую воду из открытых источников в Адыгее

Адыгея

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В Адыгее Роспотребнадзор провел отбор проб воды в местах организации купелей на Крещение Господне, которое отмечают в ночь на 19 января

Исследования показали, что микробиологические показатели в норме, однако специалисты рекомендуют не пить воду из открытых источников и не допускать долгого пребывания в купели.

Как сообщили порталу Юга.ру в управлении Роспотребнадзора по Адыгее, пробы взяли из купелей, организованных на водоемах для крещенских купаний в поселке Победа в Свято-Михайловском монастыре, в станице Даховской, на хуторе Гавердовском и в Майкопе. Также проверяют качество воды из родников, используемых для забора и освящения воды.

«В целом купание в организованных местах допускается. При этом не следует находиться в проруби более минуты во избежание общего переохлаждения организма. При купании исключите попадание воды из источника внутрь организма», — рассказали в республиканском управлении Роспотребнадзора.

Смотрите фоторепортаж:

Как сообщили в управлении Майкопской и Адыгейской епархии, всего на территории Адыгеи в праздник Крещения организуют 10 мест для общественного купания.

Традиционно большое число паломников ожидается к источникам в Свято-Михайловском монастыре в поселке Победа и у Свято-Успенского храма на хуторе Гавердовском.

Как сообщали Юга.ру, в Сочи 19 января организуют массовые купания в море. В Краснодаре для крещенских купаний выбрали семь мест.

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