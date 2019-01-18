Роспотребнадзор рекомендовал не пить святую воду из открытых источников в Адыгее
В Адыгее Роспотребнадзор провел отбор проб воды в местах организации купелей на Крещение Господне, которое отмечают в ночь на 19 января
Исследования показали, что микробиологические показатели в норме, однако специалисты рекомендуют не пить воду из открытых источников и не допускать долгого пребывания в купели.
Как сообщили порталу Юга.ру в управлении Роспотребнадзора по Адыгее, пробы взяли из купелей, организованных на водоемах для крещенских купаний в поселке Победа в Свято-Михайловском монастыре, в станице Даховской, на хуторе Гавердовском и в Майкопе. Также проверяют качество воды из родников, используемых для забора и освящения воды.
«В целом купание в организованных местах допускается. При этом не следует находиться в проруби более минуты во избежание общего переохлаждения организма. При купании исключите попадание воды из источника внутрь организма», — рассказали в республиканском управлении Роспотребнадзора.
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Как сообщили в управлении Майкопской и Адыгейской епархии, всего на территории Адыгеи в праздник Крещения организуют 10 мест для общественного купания.
Традиционно большое число паломников ожидается к источникам в Свято-Михайловском монастыре в поселке Победа и у Свято-Успенского храма на хуторе Гавердовском.
Как сообщали Юга.ру, в Сочи 19 января организуют массовые купания в море. В Краснодаре для крещенских купаний выбрали семь мест.
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