Роспотребнадзор рекомендовал не пить святую воду из открытых источников в Адыгее

В Адыгее Роспотребнадзор провел отбор проб воды в местах организации купелей на Крещение Господне, которое отмечают в ночь на 19 января

Исследования показали, что микробиологические показатели в норме, однако специалисты рекомендуют не пить воду из открытых источников и не допускать долгого пребывания в купели.

Как сообщили порталу Юга.ру в управлении Роспотребнадзора по Адыгее, пробы взяли из купелей, организованных на водоемах для крещенских купаний в поселке Победа в Свято-Михайловском монастыре, в станице Даховской, на хуторе Гавердовском и в Майкопе. Также проверяют качество воды из родников, используемых для забора и освящения воды.

«В целом купание в организованных местах допускается. При этом не следует находиться в проруби более минуты во избежание общего переохлаждения организма. При купании исключите попадание воды из источника внутрь организма», — рассказали в республиканском управлении Роспотребнадзора.