Ярко-красные грибы-блюдечки и зимние опята выросли в лесах Сочи
В лесах Сочинского национального парка заметили редкие грибы — зимний опенок и блюдечко ярко-красное
В пресс-службе Сочинского нацпарка рассказали, что зимний опенок растет на лианах колхидского плюща. Он напоминает формой летний опенок, а отличается шляпкой. У зимнего гриба она составляет 2-8 см в диаметре, поверхность клейкая, желто-охряная или ржаво-коричневая, снизу белые или светло-охряные пластинки. При отрастании шляпка колокольчатая, а позже становится распростертой. Ножка у зимнего опенка тонкая и бархатистая, от темно-коричневой до черной, без кольца.
Также специалисты нацпарка заметили гриб-блюдечко ярко-красное. Раньше он назывался пецица красная или алая эльфова чаша. Размер гриба — 1–3 см, у него чашеобразное упругое тело, ярко-красное сверху и белое снизу. Грибы-блюдечки встречаются в нацпарке редко, в основном во влажных замшелых ущельях.
Всего в Сочинском нацпарке встречается около 2 тыс. видов грибов.
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