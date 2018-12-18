В горах Сочи зацвели подснежники
В Сочи из-за теплой зимы раньше обычного срока распустились подснежники
На территории Сочинского национального парка встречается пять видов этих первоцветов: подснежник ризенский, Воронова, кавказский, Панютина и плосколистный. Все цветы значатся в Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения и занесены в Красные книги разного уровня.
Первым на курорте зацветает подснежник ризенский — медоносное растение высотой 25-30 см. В России его можно встретить только на территории Сочинского национального парка.
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В последнее время его численность сокращается из-за браконьеров, а также в связи с хозяйственным освоением предгорной зоны курорта, рассказали 18 декабря в пресс-службе Сочинского нацпарка.
Напомним, прошлой зимой подснежники Воронова в Сочи зацвели раньше срока — в середине января. В Хостинской тисо-самшитовой роще также раньше обычного начал цвести реликтовый цветок — зимовник кавказский.
Как сообщали Юга.ру, в Сочи в середине декабря молния попала в 72-летнюю секвойю и расколола ствол надвое.
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