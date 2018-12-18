В горах Сочи зацвели подснежники

В Сочи из-за теплой зимы раньше обычного срока распустились подснежники

На территории Сочинского национального парка встречается пять видов этих первоцветов: подснежник ризенский, Воронова, кавказский, Панютина и плосколистный. Все цветы значатся в Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения и занесены в Красные книги разного уровня.

Первым на курорте зацветает подснежник ризенский — медоносное растение высотой 25-30 см. В России его можно встретить только на территории Сочинского национального парка.