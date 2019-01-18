В Сочи задержали мужчину, который поджег шесть машин

В Сочи полицейские задержали 46-летнего мужчину, которого подозревают в поджоге автомобилей

Полицейские изучили записи камер видеонаблюдения и опросили владельцев машин. В результате поисковых работ задержали 46-летнего подозреваемого, сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Как писали Юга.ру, в ночь с 5 на 6 января на улице Санаторной в Сочи сгорели шесть машин. По факту происшествия возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 167 УК РФ (Умышленное уничтожение или повреждение имущества путем поджога).