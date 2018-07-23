В Крыму сожгли два автомобиля детской группы по самообороне, в одном их них была собака

Крым

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Под Севастополем 22 июля ночью сгорели два автомобиля детской туристической группы и собака, которая находилась в одной из машин

Автомобили принадлежали организаторам детского военно-патриотического клуба.

ЧП произошло в районе каньона Узунджа Байдарской долины, когда дети спали в палаточном лагере рядом с местом поджога. Всех их эвакуировали, никто не пострадал.

Руководитель военно-патриотического клуба Артур Удяков рассказал корреспонденту РИА «Новости», что в его группе, которая занимается спецификой самообороны и рукопашным боем, было 24 ребенка от 5 до 16 лет, все из Севастополя.

«Никто из детей не пострадал. Сгорели две машины, в одной из которых находилась собака, йоркширский терьер», — сообщил Удяков.

Другую машину отряда успели эвакуировать, она пострадала незначительно.

Полицейские, прибывшие на место, возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 167 УК РФ (Умышленное уничтожение или повреждение имущества).

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