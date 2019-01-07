В Сочи после поджога шести машин возбудили уголовное дело

В Сочи 7 января возбудили уголовное дело по факту поджога шести автомобилей

Как сообщали Юга.ру, в ночь с 5 на 6 января на улице Санаторной сгорели шесть машин. Общая площадь возгорания составила 30 кв. метров.

«По этому факту возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 167 УК РФ (Умышленные уничтожение или повреждение имущества путем поджога). Сейчас устанавливаются обстоятельства случившегося. Проводятся оперативно-разыскные мероприятия на установление личности поджигателя», — сообщили порталу Юга.ру в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.