В Сочи сгорели шесть автомобилей

В социальных сетях появилось видео с горящими автомобилями в ночь на 6 января

Сообщение поступило спасателям в 2:36. Пожарные потушили шесть автомобилей на улице Санаторной в 3:05. Общая площадь возгорания составила 30 кв. метров, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Пострадавших и погибших нет. К тушению пожара привлекали восемь человек и две машины.