В Сочи сгорели шесть автомобилей

В Сочи сгорели три автомобиля ⠀ Пожар произошел в воскресенье ночью, 6 января. На парковке возле жилого дома по ул. Санаторная 65, сгорело три автомобиля. Жертв и пострадавших нет. ⠀ По предварительным данным, сообщение о пожаре поступило в 2:30. Возле жилого многоэтажного дома по ул. Санаторная 65, загорелся припаркованный авто. Во время пожара пламя перекинулось на стоящие неподалеку два легковых автомобиля. ⠀ К месту происшествия выехали две единицы техники. Через некоторое время пожар был полностью ликвидирован. : от очевидцев.