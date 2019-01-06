В Сочи сгорели шесть автомобилей
В социальных сетях появилось видео с горящими автомобилями в ночь на 6 января
Сообщение поступило спасателям в 2:36. Пожарные потушили шесть автомобилей на улице Санаторной в 3:05. Общая площадь возгорания составила 30 кв. метров, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.
Пострадавших и погибших нет. К тушению пожара привлекали восемь человек и две машины.
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В Сочи сгорели три автомобиля ⠀ Пожар произошел в воскресенье ночью, 6 января. На парковке возле жилого дома по ул. Санаторная 65, сгорело три автомобиля. Жертв и пострадавших нет. ⠀ По предварительным данным, сообщение о пожаре поступило в 2:30. Возле жилого многоэтажного дома по ул. Санаторная 65, загорелся припаркованный авто. Во время пожара пламя перекинулось на стоящие неподалеку два легковых автомобиля. ⠀ К месту происшествия выехали две единицы техники. Через некоторое время пожар был полностью ликвидирован. ��: от очевидцев. ⠀ Вторая база: @chpsochi ⠀ ‼️Стали очевидцем ЧП? Есть эксклюзивные кадры? Присылайте материал нам в Директ, на почту или на WhatsApp (ссылки в профиле)‼️ #ЧП #ДТП #МВД #Полиция #Россия #Гибдд #Авто #chp_sochi #ЧПСочи #Сочи #Адлер #Лазаревское #Хоста #Краснаяполяна #Сочи2018 #Туапсе #Краснодарскийкрай #Краснодар
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