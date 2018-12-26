Буксир затонул во время шторма в Керчи

В Керченском торговом порту во время шторма затонул буксир

Об этом 26 декабря рассказал гендиректор предприятия «Крымские морские порты» Алексей Волков. По его словам, судно затонуло у причальной стенки порта во время шторма. Во время ЧП никто не пострадал.

Волков отметил, что судно является собственностью сторонней организации. Он добавил, что угрозы загрязнения экологии нет. Для этого предприятие предприняло все необходимые меры, пишет «Российская газета».