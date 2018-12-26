Буксир затонул во время шторма в Керчи

Крым

Распечатать

В Керченском торговом порту во время шторма затонул буксир

Об этом 26 декабря рассказал гендиректор предприятия «Крымские морские порты» Алексей Волков. По его словам, судно затонуло у причальной стенки порта во время шторма. Во время ЧП никто не пострадал.

Волков отметил, что судно является собственностью сторонней организации. Он добавил, что угрозы загрязнения экологии нет. Для этого предприятие предприняло все необходимые меры, пишет «Российская газета».

Как сообщали Юга.ру, в Темрюкском районе в ночь на 25 декабря сел на мель иностранный сухогруз.

В ночь на 12 декабря под Новороссийском сел на мель крупный теплоход Rio.

Крым Порты Судоходство
Наш канал в Telegram: @yugaru — главное за день

Новости

Из-за камнепада в Севастополе частично перекрыли трассу
На Дону спустя 8 лет задержали подозреваемого в изнасиловании девочки
СК завел дело о похищении и пытках представителя Amnesty International в Ингушетии
В Новороссийске у двух приезжих женщин нашли полкило героина
В Адыгее создадут министерство цифровой экономики
Рядом с Крымским мостом поставили кормушки для зимующих птиц

Лента новостей

В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, мат, клевета, любые нарушения законов РФ.

Читайте также

Реклама на портале