В Черном море потерпел крушение панамский теплоход

Краснодарский край, В мире

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В Черном море 13 октября затонул грузовой теплоход под флагом Панамы

Авария произошла в 50 милях от берега. В Росморречфлоте сообщили, что от капитана судна поступил сигнал бедствия — крен теплохода увеличится и судно затонуло на глубине 1,9 тыс. метров.

Экипаж (двух граждан Турции и шесть граждан Азербайджана) спасли — греческий танкер эвакуирует моряков в Новороссийск, сообщает RT.

Новороссийск Черное море
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