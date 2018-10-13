В Черном море потерпел крушение панамский теплоход
Краснодарский край, В мире Маша Волобуева
В Черном море 13 октября затонул грузовой теплоход под флагом Панамы
Авария произошла в 50 милях от берега. В Росморречфлоте сообщили, что от капитана судна поступил сигнал бедствия — крен теплохода увеличится и судно затонуло на глубине 1,9 тыс. метров.
Экипаж (двух граждан Турции и шесть граждан Азербайджана) спасли — греческий танкер эвакуирует моряков в Новороссийск, сообщает RT.
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