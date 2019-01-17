В Ставрополе шесть человек отравились угарным газом. Одна пострадавшая скончалась

Ставропольский край

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В Ставрополе 17 января доставили в больницу шестерых человек, в том числе одного ребенка

В центральную городскую больницу ночью 17 января поступили пять человек в возрасте от 27 до 78 лет. Четверо из них находятся в терапевтическом отделении, один в реанимации. Помимо этого, пострадал ребенок, он также находится в реанимации.

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В больнице «Интерфаксу-Юг» сообщили, что пострадавшие живут в частном доме в поселке Горячеводском.

В пресс-службе АО «Газпром газораспределение Ставрополь» сообщили, что из шести пострадавших от отравления угарным газом один человек скончался. Причиной отравления называют самовольное вмешательство в работу газовой колонки.

«Дело в том, что хозяин домовладения при ремонте снял дымоотвод с газовой колонки, газ скапливался в помещении какое-то время и в итоге произошло отравление шести человек, одна пострадавшая скончалась, пятеро в больнице», — сообщили в пресс-службе.

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В пресс-службе городской администрации рассказали, что от угарного газа погибла 39-летняя женщина, которая приехала в Пятигорск из Волгограда. В больницу доставили бабушку, дедушку и 34-летнего мужчину, у которых одна и та же фамилия, а также женщину со своим ребенком. 

Газ Здравоохранение Медицина Отравления смерть
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