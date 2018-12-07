В Сочи мужчина пострадал при взрыве газа в квартире

В Адлерском районе Сочи 7 декабря в многоэтажном жилом доме взорвался газ, одного человека госпитализировали

Взрыв произошел в доме на улице Гастелло, 28 из-за грубого нарушения правил пользования газом. Специалисты осмотрели место происшествия, где случился хлопок.

«Приглашенный для строительных работ хозяином квартиры строитель самовольно вмешался в работу газового оборудования: открепил шланг от газового котла. В результате загазованности помещения раздался хлопок», — рассказал порталу Юга.ру источник в экстренных службах.

Дом отключили от газоснабжения. В результате взрыва жертв и возгорания нет. Мужчину госпитализировали, также в квартире вылетело окно.

В пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю сообщили, что в 18:00 скорой помощи поступило сообщение о госпитализации мужчины после хлопка газа. На месте работает инспектор надзорной деятельности и профилактической работы.