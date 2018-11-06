В Успенском районе погибли два человека, отравившись угарным газом
В селе Марьино следователи проводят проверку по факту смерти двух местных жителей, которые отравились угарным газом
По предварительным данным, утром 6 ноября местный житель села Марьино не смог дозвониться до отца и пришел к нему домой. Помещение было закрыто изнутри, поэтому мужчина попал в дом через окно. Там он почувствовал резкий запах газа.
В помещении мужчина обнаружил тела отца и женщины без признаков жизни, о чем он сообщил в правоохранительные органы. Во время осмотра тел внешних повреждений не было обнаружено. Предварительной причиной смерти является отравление угарным газом.
По факту смерти 46-летнего мужчины и 41-летней женщины Новокубанский межрайонный следственный отдел СКР по Краснодарскому краю проводит доследственную проверку.
Как сообщали Юга.ру, 23 октября в Тбилисском районе трое подростков отравились угарным газом из баллончика, один из них скончался.
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