В Успенском районе погибли два человека, отравившись угарным газом

В селе Марьино следователи проводят проверку по факту смерти двух местных жителей, которые отравились угарным газом

По предварительным данным, утром 6 ноября местный житель села Марьино не смог дозвониться до отца и пришел к нему домой. Помещение было закрыто изнутри, поэтому мужчина попал в дом через окно. Там он почувствовал резкий запах газа.

В помещении мужчина обнаружил тела отца и женщины без признаков жизни, о чем он сообщил в правоохранительные органы. Во время осмотра тел внешних повреждений не было обнаружено. Предварительной причиной смерти является отравление угарным газом.