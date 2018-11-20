На Ставрополье погибли три человека, отравившись угарным газом

Ставропольский край

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В поселке Ленинском Левокумского района из-за нарушения правил эксплуатации газовой отопительной печи погибли двое мужчин 55 лет и мужчина 57 лет

По предварительным данным, дымоход газового прибора был закрыт шибером (заслонкой в дымоходе). Также в помещении выявили высокую концентрацию угарного газа.

С начала 2018 года в Ставропольском крае зафиксировали 27 несчастных случаев с нарушением правил использования газа в быту. Из-за угарного газа, согласно статистике, погибли 11 человек, сообщает 20 ноября пресс-служба АО «Газпром газораспределение Ставрополь». 

При использовании газовой отопительно-варочной печи необходимо регулярно проветривать помещение, регулярно очищать дымовые и вентиляционные каналы, а также не перекрывать дымоход заслонкой, отметили в пресс-службе.

Как писали Юга.ру, в Ессентуках 8 ноября угарным газом отравилась семья из пяти человек. 

Газ Ставрополь
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