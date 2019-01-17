На Кубани приезжий показал автоинспекторам распечатанные на принтере права

В Темрюкском районе завершили расследование уголовного дела в отношении молодого человека, который распечатал на принтере документы, удостоверяющие личность

Инспекторы ДПС остановили иномарку для проверки документов. За рулем находился 21-летний приезжий из соседний республики. Он предъявил правоохранителям водительское удостоверение, подлинность которого вызвала сомнение.

Сотрудники ДПС установили, что документ не числится в базе данных и не выдавался молодому человеку. Экспертиза показала, что защитная сетка на лицевой и оборотной сторонах, серийные номера и изображения реквизитов сделаны на струйном принтере.

В отношении парня возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 327 УК РФ (Подделка, изготовление или сбыт поддельных документов). Установлено, что права он приобрел у неизвестного мужчины.

Уголовное дело передали в суд для дальнейшего рассмотрения. Мужчина находится под подпиской о невыезде, ему грозит до шести месяцев ареста, сообщила 17 января пресс-служба ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

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