Жительница Ставрополья полгода ездила с водительским удостоверением, распечатанным на принтере

Ставропольский край

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Полицейские Апанасенского района Ставрополья задержали 37-летнюю женщину с подложными документами

Сотрудники ГИБДД остановили автомобиль под управлением 37-летней жительницы села Киевка. Она предъявила водительское удостоверение, которое вызвало сомнения в подлинности. Экспертиза показала, что удостоверение является подложным, поскольку его сделали самодельным способом с помощью струйного принтера.

Женщина призналась, что документ ей помог сделать малознакомый мужчина. Она использовала подложное удостоверение в течение шести месяцев. Против нее возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 327 УК РФ (Использование подложного документа).

Сейчас полицейские устанавливают личность гражданина, который изготовил и продал женщине поддельный документ, сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Ставропольскому краю.

Как писали Юга.ру, в ноябре 2018 года в Лабинске задержали местную жительницу с распечатанными на цветном принтере водительскими правами. 

Полиция
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