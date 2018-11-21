На Кубани задержали женщину с распечатанными на цветном принтере правами

В Лабинске на местную жительницу завели уголовное дело об использовании заведомо подложного документа

38-летнюю женщину задержали инспекторы ГИБДД. Они остановили ее автомобиль для проверки документов, но их смутило ее водительское удостоверение.

«Правоохранители изъяли документ и направили на исследование. По заключению эксперта, изображения на удостоверении были выполнены на цветном принтере, документ не соответствует нормам Гознака», — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Нарушительницу доставили в отдел полиции. Она рассказала, что купила права в Москве у неизвестного мужчины.

В отношении женщины возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 327 УК РФ (Использование заведомо подложного документа). Ей грозит до шести месяцев ареста. Сейчас она находится под подпиской о невыезде.