В Краснодаре женщина расплачивалась в магазинах купюрами евро, напечатанными на принтере

В Краснодаре полицейские завели уголовное дело на женщину, которая расплачивалась в магазинах поддельной валютой

Сотрудники управления экономический безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Краснодарскому краю оперативным путем получили информацию о возможной причастности 38-летней приезжей к незаконному сбыту фальшивой валюты на территории краевого центра.

Позже полицейские установили, что по вечерам женщина заходила в магазины, рассказывала продавцам, что приехала из Москвы и якобы не успела поменять валюту. После этого она предлагала рассчитаться за покупки купюрами евро по курсу ниже, чем в банке. Затем злоумышленница покупала товар на сумму не более 2 тыс. рублей и скрывалась.

Подозреваемую задержали. Во время обыска в ее доме сотрудники полиции нашли и изъяли принтер, на котором, по заключению экспертов, печатали поддельные деньги.

В отношении приезжей возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 186 УК РФ (Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг), сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.