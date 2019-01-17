На вокзале Краснодара задержали парня с гашишем
На железнодорожном вокзале Краснодара полицейские задержали пассажира с наркотиками
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В зоне досмотровой зоны на территории вокзала Краснодар-1 полицейские заметили парня, который по внешним признакам был пьян. Им оказался 24-летний местный житель.
Молодого человека доставили в дежурную часть полиции. Во время досмотра у него нашли полиэтиленовый пакет с веществом коричневого цвета. Экспертиза показала, что изъятое вещество — гашиш. На момент задержания молодой человек находился в состоянии наркотического опьянения.
В отношении парня возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 228 УК РФ (Незаконные приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих наркотические средства). Об этом 17 января сообщила пресс-служба краснодарского линейного управления МВД России на транспорте.
Как писали Юга.ру, в Адыгее в январе задержали 40-летнего жителя Краснодарского края, который делал закладку с героином.
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