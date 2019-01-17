На железнодорожном вокзале Краснодара полицейские задержали пассажира с наркотиками

В зоне досмотровой зоны на территории вокзала Краснодар-1 полицейские заметили парня, который по внешним признакам был пьян. Им оказался 24-летний местный житель.

Молодого человека доставили в дежурную часть полиции. Во время досмотра у него нашли полиэтиленовый пакет с веществом коричневого цвета. Экспертиза показала, что изъятое вещество — гашиш. На момент задержания молодой человек находился в состоянии наркотического опьянения.